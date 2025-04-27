«Чем хуже мне, тем лучше пытаюсь выглядеть»: Седокова сделала откровенное заявление после гибели мужа

Анна Седокова откровенно высказалась о жизни после трагедии, случившейся с Янисом Тиммой, и оправдалась за откровенные наряды.

После гибели баскетболиста Седокова перестала появляться на просторах Сети и светских мероприятиях. Но недавно она нашла в себе силы вернуться к прежней жизни и начала снова посещать музыкальные премии и концерты. Кроме того, артистка призналась, что сейчас полностью погрузилась в творчество, где она может выразить все свои эмоции и чувства.

Однако некоторые слушатели осуждают Седокову за такое поведение: они уверены, что певица не страдает из-за смерти бывшего мужа.

В ответ на гневные комментарии хейтеров Анна записала видеоролик, созданный из двух частей: в начале видео она предстала со слезами на глазах, а после вставила кадр с церемонии вручения премии, где она появилась в роскошном наряде, подчеркивающем ее фигуру.

Седокова объяснила, что за своими откровенными образами пытается скрыть внутренние переживания.

«Расскажи, как каждую секунду сильные девочки, прячась от чужих взглядов, вытирают слезы, надевают самые красивые платья и идут в эту жизнь. Как бы паршиво не было на душе... Никто не догадывается, через что я прохожу, потому что чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть, чтобы никто не заметил и не узнал», — разоткровенничалась Седокова.

Ранее мы писали о том, что семье Яниса Тиммы не вернуть пять квартир, оформленных на Анну Седокову.

Также сообщалось, что мать Яниса Тиммы впервые высказалась о смерти сына.