«Я пожиже Табакова»: актер Игорь Золотовицкий рассказал о работе Школы-студии МХАТ

Актер Игорь Золотовицкий заявил, что хочет быть похожим на Табакова, об этом сообщает kp.ru.

Золотовицкий стал ректором школы-студии МХАТ в 2013 году. Он признался, что за те 10 лет, что он работает в школе, ему очень нравится его должность.

«В этом году исполнилось 40 лет, когда я впервые попал в Московский художественный театр. И когда вдруг мне предложили быть ректором Школы-студии… Вы спросите, нравится ли мне быть ректором? Мне нравится ужасно!» — заявил актер.

Ректор рассказал, что за годы управления ему удалось открыть новые направления подготовки творческих людей. Так, в школе-студии МХАТ впервые начали обучать будущих художников-технологов по свету.

У Золотовицкого большие планы на развитие учебного заведения. В будущем он хочет построить еще одно здание, в котором будут учиться студенты. Говоря о планах, Золотовицкий сравнивает себя с Олегом Табаковым, который тоже был ректором школы-студии МХАТ.

«Олег Павлович, который был прекрасен, успевая совмещать все. Надеюсь, я на него похож. Хотя наше поколение пожиже и пониже его поколения, которое, увы, уходит», — рассказал актер.

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