«Я поздно начал»: Григорий Лепс сделал заявление о завершении карьеры

Певец Григорий Лепс в июле 2025 года будет отмечать 63-летие, в связи с этим у многих поклонников возникает вопрос – не собирается ли артист в ближайшее время уйти со сцены. Ответ исполнитель хита «Рюмка водки» дал в личном блоге. Он заявил, что о завершении карьеры пока не думает.

Лепс отметил, что начал свою творческую деятельность довольно поздно. Сейчас артисты выступают еще до совершеннолетия. Он же начал собираться стадионы после 30-ти лет.

«Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на ее пике… Да, я поздно начал», - поделился Григорий.

После 60-ти многие певцы предпочитают «уходить в тень». Например, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова. Однако Лепс не собирается завершать карьеру еще долгое время. Он дал понять, что будет продолжать выпускать музыку и давать концерты.

«Очень надеюсь, что нескоро закончу [карьеру]», - заявил певец.

К слову, зарабатывать Григорию действительно необходимо, так как у него ожидается свадьба с 19-летней студенткой Авророй Кибой. Артист уже сделал девушке предложение, но пока неизвестно, когда состоится торжество.

Ранее подруга Авроры Кибы посоветовала Григорию Лепсу поторопиться со свадьбой.