Невеста Григория Лепса приглашает подруг на свадьбу, которую певец отложил на неопределенный срок

Муза Филиппа Киркорова Марго Овсянникова рассказала, что 19-летняя Аврора Киба активно готовится к свадьбе с 62-летним певцом Григорием Лепсом и уже пригласила на торжество подруг.

Артистка посетовала, что дата еще не назначена, и рекомендовала Лепсу поторопиться, пока его место не занял другой.

«Нужно уже быстрее как-то Григорию это все организовывать, потому что Аврора такая невеста завидная, теперь популярная после шоу ''Мастер игры''. Рейтинги пошли, Аврору заметили. Извините, сейчас, может быть, еще там не Лепс, так еще, может быть кто-то внимание обратит», — заявила Марго в беседе с Woman.ru.

Овсянникова также отметила, что у Авроры нет мечты. Она пожелала девушке как можно скорее обрести заветную цель. В качестве примера муза Киркорова привела себя, сообщив, что мечтает попасть на первые строчки музыкальных хит-парадов.

Напомним, предложение возлюбленной Лепс сделал еще год назад, и поговаривали, что свадьба состоится уже летом 2025 года.

Однако в апреле стало известно, что Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней Авророй. Как рассказали его друзья, у артиста проблемы с деньгами из-за того, что он взял заем на 300 млн рублей.