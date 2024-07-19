«Лишила себя главного»: Любовь Успенская после скандала в Витебске осталась без новых хитов

Любовь Успенская во время гастролей в Белоруссии спела свой хит «По полюшку» и оказалась в центре нового скандала. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что запретила артистке исполнять эту песню, но она проигнорировала требование.

В итоге поэтесса приняла решение подать на «королеву шансона» в суд и пообещала не давать ей новых хитов.

«Люба прекрасно знает, что исполнять мою песню «По полюшку» ей запрещено с 2021 года. Я запрет оформила официально, в письменном виде. Приняла это решение из-за отсутствия выплат законных авторских гонораров за мою интеллектуальную собственность», - пояснила Лапина в беседе с mk.ru.

При этом, по ее словам, в ходе предварительного разбирательства юрист Елена Сенина, представляющая интересы певицы, заверила, что песня «По полюшку» ни разу не исполнялась после запрета.

«Это же смешно. Потому что она даже в тур ездила с программой, которая называлась «По полюшку», - возмутилась Наталья.

Кроме того, она призналась, что изначально написала песню специально для Ирины Аллегровой. При этом Успенская выпросила композицию «со слезами на глазах».

Лапина также добавила, что знакома с Успенской с тех пор, когда та жила в Лос-Анджелесе. Она подчеркнула, что считала исполнительницу порядочной женщиной.

«Я бы могла ей написать множество песен – женских, таких, какие ей нужны. Они у меня есть, но из-за жадности она портит с авторами все отношения. Люба лишила себя главного – хитов», - заключила поэтесса.

Ранее Любовь Успенская во время своего выступления сделала оговорку по поводу украинской музыки. Говоря о цыганской музыке, певица случайно вспомнила про украинскую. Она сразу исправилась, и зрители не стали осуждать артистку, а лишь посмеялись в ответ.