«Я пою, а кончик носа опускается»: солистка «А’Студио» Кети Топурия стала жертвой пластики

36-летняя солистка «А’Студио» Кети Топурия рассказала о неудачной ринопластике. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Макарена».

По словам певицы, не так давно она перенесла пластическую операцию из-за полученной травмы носа. Двоюродный брат Топурии неосторожно кинул ей в лицо шоколадный батончик. Это привело к тому, что у Кети «отек нос, и выросла горбинка». С каждым днем состояние знаменитости ухудшалось: в какой-то момент она «перестала дышать одной ноздрей». Все это привело к тому, что певица обратилась за помощью к хирургу. Правда, результат операции солистку группы «А’Студио» не устроил.

«Я пою, а у меня кончик носа опускается. Мама сказала: "Что-то у тебя нос на микрофоне"» — поделилась откровением Топурия.

После этого певица перенесла повторное вмешательство, которое прошло успешно. Пластический хирург объяснил артистке, что в прошлый раз ей неправильно сделали перегородку.

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