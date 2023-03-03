Солистка «А-Студио» Кети Топурия приобрела недвижимость в Дубае за 300 миллионов рублей

36-летняя Кети Топурия решила последовать примеру многих звезд отечественного шоу-бизнеса и приобрела недвижимость в Дубае. Новое жилье певицы находится в элитном комплексе, причем ей удалось вложить деньги довольно удачно. При минимальной стоимости апартаментов в семь миллионов долларов она смогла потратить всего четыре.

ОАЭ уже много лет является местом притяжения российских артистов. Сначала они просто ездили туда в отпуск в любое время года, а затем стали активно закупать там недвижимость. Одна Оксана Самойлова владеет в Эмиратах четырьмя квартирами, а после новогодних праздников вложением денег занялась и Настя Ивлеева. Также это уже сделали Елена Блиновская, Ксения Бородина, Егор Крид, Нюша, Александр Ревва, Элджей. Теперь же счастливой обладательницей своего жилья в Дубае стала и солистка «А-Студио».

Кети Топурия вместе с мужем, российским общественно-политическим деятелем и бизнесменом, Львом Деньговым, выбрали апартаменты в эксклюзивном морском комплексе Bulgari Residences, который находится на частном острове в заливе Jumeirah. По информации издания «СтарХит», там даже есть собственная марина для яхт, вот только стоит это удовольствие весьма недешево. Супруги потратили на 150-метровую квартиру 300 миллионов рублей. Однако, несмотря на то, что сумма кажется внушительной, это считается еще выгодным вложением, так как цены в этом комплексе начинаются от почти 600 миллионов рублей.

Такие деньги жильцы отдают не только за сами апартаменты, но и за все удобства элитного места. Для хозяев недвижимости на территории есть все необходимое для их комфорта: фитнесс-центры, рестораны, магазины, бассейны, ландшафтные сады, уединенные пляжи. Как выглядит новая квартира семьи певицы, к сожалению, неизвестно. Но вид из окон, несомненно, открывается впечатляющий, так как комплекс находится на насыпном острове, из-за чего там можно наслаждаться панорамным видом на город.

Ранее стало известно, что у Олега Газманова отобрали две квартиры за границей – в Италии и Латвии. И хотя артист больше не владеет официально этой недвижимостью, его все равно вынуждают платить коммунальные услуги.