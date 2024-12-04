«Я потратила много денег»: Виктория Боня оправдалась за производство бракованной косметики

45-летняя модель Виктория Боня призналась, что выпустила бракованную косметику. Знаменитость пожаловалась на проблемы в бизнесе в соцсети.

Виктория Боня выпустила свой бренд косметики и презентовала линейку карандашей для губ и глаз. По словам модели, она потратила много денег на производство, но даже это не позволило ей избежать брака. В итоге в продажу поступила партия, которая непригодна для использования. Виктория со слезами на глазах извинилась перед покупательницами и заявила о приостановке продаж.

«Я на это потратила много времени, усилий, конечно же, денег и так далее. Но оказывается в партии, которая пришла, у нас был брак, где-то 30%. Внутри стержня воздух и, когда ты точишь карандаш, то он отделяется маленьким стержнем или крошится. Я просто хочу, чтобы каждый из вас, девочки, кто мне доверяет, остался доволен, потому что для меня это очень важно», — высказалась знаменитость.

Боня добавила, что расстроилась из-за произошедшего инцидента. Также она пообещала девушкам вернуть средства или заменить продукт на новый.

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