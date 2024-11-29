Виктория Боня заявила, что экс-возлюбленный задолжал ей миллионы рублей

Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила, что бывший возлюбленный взял у нее в долг пять миллионов рублей и не вернул. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Звездач».

Знаменитость часто говорит о личной жизни, но некоторые подробности оставляет при себе. Виктория пообщалась с журналистами на презентации косметики и решила раскрыть неприятную сторону прошлых отношений. Оказалось, что экс-избранник ей задолжал.

Она решилась рассказать об этом после вопроса о ее словах про «нищебродов».

«Мой бывший взял у меня пять миллионов рублей и не вернул. Я ждала до последнего, что он вернет. Сказал, что на День рождения. День рождения был позавчера. И я вот не хочу никого обижать, но если мужчина вот так поступает, то для меня он человек, которого я не могу назвать добрыми словами», – заявила телеведущая.

Но Боня не грустит, ведь у нее есть много поклонников. По словам женщины, один из ухажеров преподнес ей роскошный букет, а другой – часы марки Cartier.

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