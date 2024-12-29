«Я поставила ультиматум»: Лариса Луппиан раскрыла, как женила на себе Михаила Боярского

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе уже больше 45 лет, однако все эти годы их жизнь не была идеальной. Сначала актрисе пришлось буквально женить на себе артиста, а однажды супруги даже расстались. В эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале Лариса Луппиан откровенно рассказала о браке с актером и о том, как заново сошлась с ним после разрыва.

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и актриса поженились 8 июля 1977 года. Спустя много лет Лариса Луппиан не скрывает, что буквально заставила Михаила Боярского отправиться в ЗАГС. Оказалось, что пара была вместе третий год, но актер не спешил с предложением руки и сердца. Сам артист признавался, что в 28 лет боялся думать о создании семьи. Тогда его избранница решила взять все в свои руки.

«Поняла, что надо двигать его в этом направлении, но это было очень сложно. Уже третий год пошел, и все никакого предложения с его стороны не было и не было. Мама ему там невесту приглядывала. Я поставила ультиматум, мы расставались несколько раз на пару дней», — призналась Лариса Луппиан.

После этого артисты зарегистрировали отношения, но их брак оказался далеко не идеальным. Лариса Луппиан рассказывала, что ей было тяжело из-за тяжелого характера мужа.

«Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу», — делилась актриса.

В 1985 году Михаил Боярский и Лариса Луппиан развелись. Причиной оказался нерешенный квартирный вопрос. Теперь артисту пришлось заново завоевывать супругу, и вторая свадьба пары состоялась в 2009 году.

«Мы ни разу не разъезжались, у нас не было такого момента, чтобы мы жили раздельно. Мы родные люди, но мы любим друг друга. Я его люблю. Я думаю, что он меня тоже любит», — заявила жена Михаила Боярского.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский рассказал, как его мать отказывалась принимать невестку.