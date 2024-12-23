«Я постараюсь подальше уйти, чтобы не запачкаться»: Михаил Боярский «прошелся» по современным актерам

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский высказался о современных актерах. В эфире программы «Однажды…» на НТВ артист заявил, что его молодые коллеги на съемках обращают внимание прежде всего на деньги, а не на материал, над которым работают.

По словам Михаила Боярского, сейчас актеры гонятся в первую очередь за высокими гонорарами. При этом артист считает, что его коллеги «потеряли вкус» и берутся за любые проекты, не обращая внимание на их качество.

«Партнеры мои и коллеги зарабатывают очень много денег на этом поприще. Для них материальная составляющая является главной, у многих. Мало обращают внимание на материал, в котором участвуют. Их это мало волнует: что бы ни дали, все используется. Они потеряли вкус. Та пища, которую употребляют современные артисты, нехороша», — заявил Михаил Боярский.

Актер признался, что поведение нынешних артистов вызывает у него отвращение. Михаил Боярский подчеркнул, что не собирается ориентироваться на таких людей, а вместо этого предпочтет «уйти подальше, чтобы не запачкаться».

«Почему я должен ориентироваться на этих людей? Нужно исключить их из своего поля зрения по мере возможности. Это не значит, что я буду им мешать. Нет, просто я постараюсь подальше уйти от этого, чтобы не запачкаться. Я брезглив», — высказался звезда «Д’Артаньян и три мушкетера».

Ранее сообщалось о том, что Михаил Боярский выступил против актерской карьеры 26-летней внучки. Актер заявил, что не будет помогать Екатерине пробиться на сцену.