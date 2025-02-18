«Я посмотрю, когда смогу»: восьмилетний сын Собчак пытается найти время на встречу с отцом в плотном графике

Актер Максим Виторган показал переписку с сыном от журналистки Ксении Собчак. Он хотел встретиться с ребенком, но тот заявил, что посмотрит по расписанию, когда получится.

Соответствующую публикацию Виторган сделал в соцсетях.

Актер рассказал, что в самом коротком месяце в году у него пройдут 18 спектаклей. Два из них – это премьеры. Одна постановка состоится не в Москве.

Занятость его восьмилетнего сына тоже оказалась высокой. «Я посмотрю, когда смогу по расписанию», - написал ребенок отцу, чем вызвал удивление.

Ранее сообщалось, что Виторган побывал с возлюбленной Анной Коротковой в Риме. Актер дарил девушке цветы, пара прогуливалась по итальянским улицам. Поклонники отмечали, что Максим и Анна – «счастливая пара».