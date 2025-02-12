«Какая счастливая пара!»: в Сети обсуждают романтичные фото Виторгана с новой девушкой из Рима
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Актер Максим Виторган счастлив с новой возлюбленной Анной Коротковой. Сейчас пара отдыхает в Риме, откуда делится множеством романтичных снимков.
В личном блоге Анна опубликовала серию фотографий, на которых демонстрировала идиллию с бойфрендом. Они гуляли по итальянским улицам, Максим дарил девушке цветы, и влюбленные просто наслаждались временем, проведенным друг с другом. По всей видимости, сейчас пара проходит через конфетно-букетный период.
«Спасибо тебе, любимый, за нашу дольче виту», - обратилась Короткова к Виторгану в Сети.
Пользователи отметили, что Анна и Максим очень подходят друг другу. Поклонники актера одобрили его выбор и порадовались за его счастье.
«Какая счастливая пара!»; «Ну такую красотку не сфотографировать невозможно!»; «В двух словах — совершенно», - пишут комментаторы.
Напомним, что Максим Виторган был мужем журналистки Ксении Собчак, от нее у него есть сын Платон. Также у актера были отношения с коллегой Нино Нинидзе.
Ранее Нино Нинидзе прокомментировала слухи о свадьбе.