«Какая счастливая пара!»: в Сети обсуждают романтичные фото Виторгана с новой девушкой из Рима

Актер Максим Виторган счастлив с новой возлюбленной Анной Коротковой. Сейчас пара отдыхает в Риме, откуда делится множеством романтичных снимков.

В личном блоге Анна опубликовала серию фотографий, на которых демонстрировала идиллию с бойфрендом. Они гуляли по итальянским улицам, Максим дарил девушке цветы, и влюбленные просто наслаждались временем, проведенным друг с другом. По всей видимости, сейчас пара проходит через конфетно-букетный период.

«Спасибо тебе, любимый, за нашу дольче виту», - обратилась Короткова к Виторгану в Сети.