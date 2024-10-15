«Я попытаюсь сохранить семью»: рэпер Натан после интрижки с Лерчек сделал выбор в пользу жены

Рэп-исполнитель Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Натан, признал интрижку с блогером Валерией Чекалиной (Лечек), случившуюся во время их участия в реалити-шоу «Звезды в Африке». При этом артист публично раскаялся перед женой, дизайнером Анастасией Швецовой и заверил, что намерен сохранить свою семью.

«У нас действительно возникла симпатия друг к другу, это очень глупо отрицать. Находясь 24/7 на проекте, ты теряешь контроль и ведешь себя, как животное, — это именно то, что произошло со мной», - сказал Натан в видеообращении, опубликованном в его блоге.

Он также признался, что сильно огорчен и разочарован своим поведением на проекте и отметил, что разбил сердце любимой жене.

«Сейчас я приложу максимум усилий, чтобы исправить эту ситуацию. Я вижу, как плохо моей супруге, я попытаюсь сохранить семью. Я не знаю, получится у меня это или нет, но я сделаю все возможное», - заключил Натан.

Напомним, Анастасия Швецова и Натан женаты с 2012 года. Они воспитывают двух сыновей.

Ранее доказательства интрижки знаменитостей оказались в распоряжении СМИ. На слитом в Сеть видео Лерчек сидела на коленях у рэпера и страстно с ним целовалась.