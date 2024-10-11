Появились неопровержимые доказательства измены женатого рэпера Natan с Лерчек

О возможном романе разведенной Лерчек (Валерии Чекалиной) и женатого рэпера Natan начали говорить минувшим летом. Звезды никак не комментировали ситуацию и постепенно эта тема была закрыта. Но новые доказательства подтверждают слухи о романе блогерши с артистом Black Star.

Теплое отношение Лерчек и Natan заметили сразу же участники проекта. Особенно, когда артист открыто объявил о покровительстве блогера в шоу. Он говорил, что даже готов пожертвовать ради Чекалиной своим местом.

Доказательства интрижки знаменитостей оказались в распоряжении StarHit. На слитом в Сеть видео звезды уединились от остальных участников. Лерчек сидела на коленях у рэпера и страстно с ним целовалась. Возлюбленные не хотели отпускать друг друга, пока не заметили, что за ними кто-то наблюдает. В тот момент Natan резко схватился за голову, а Чекалина спрыгнула с его колен.

По данным издания, он собирался продолжить общение с блогером в Москве, но она попала под уголовное преследование.

Пока оба отрицают свои отношения. Лерчек официально разведена с мужем, а рэпер состоит в браке с Анастасией Швецовой и воспитывает сына Натанаэля.

Примечательно, что сам Natan признавался, что изменил своей жене. Произошло это в июле этого года, и как раз тогда проходила работа над проектом.

Ранее Лерчек и ее бывшего мужа Артема заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста.