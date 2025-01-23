«Я попросила»: Лолита Милявская объяснила, почему ушла из шоу «Суперстар»

Певица Лолита Милявская рассказала, что не появится в новом сезоне шоу «Суперстар» на НТВ из-за дня рождения мамы, которой исполнилось 82 года. По словам исполнительницы хита «На Титанике», торжество пришлось на начало съемочного процесса, поэтому пришлось отказаться от участия.

Вместо Лолиты вести шоу с Вадимом Такменевым будет певица Наташа Королева, которая в последнем сезоне была в составе жюри.

«Наташа меня подменила на один сезон. Я попросила Вадима Такменева отпустить на день рождения мамы, которой исполняется 82 — просто дата съемок совпала. И Спасибо Вадику и Наташе, что они как настоящие друзья и коллеги пошли мне навстречу», — рассказала Лолита порталу StarHit.

При этом Милявская заверила, что обязательно будет вести следующий сезон «Суперстар». «Уверена, что Наташа блестяще справится», — заключила Лолита.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о произошедших на шоу «Суперстар» изменениях. Так, вместо Наташи Королевой кресло жюри в новом сезоне займет певица Ирина Салтыкова. Компанию ей по традиции составят также Стас Пьеха и музыкальный критик Сергей Соседов.