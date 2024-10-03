«Я поплакала прилично»: Саша Project впервые вышла на связь после слухов о попытке суицида

Популярная в начале 2000-х певица Александра Гинзбург, выступающая под псевдонимом Саша Project, впервые вышла на связь и назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о госпитализации и попытке суицида. Артистка заверила, что она жива и здорова.

«Это ужасно. За меня переживали люди. И откуда пошла эта информация, мне непонятно. Как минимум, у меня отменилась съемка и концерт из-за этой чьей-то глупой шутки. Я поплакала прилично, поначитавшись. Спасибо прессе», — заявила Саша в беседе с StarHit.

Она также опровергла информацию о том, что не может выступать из-за проблем с желудком. Артистка буквально посмеялась и заявила, что с голосом у нее все в порядке.

Саша Project одна воспитывает двоих детей — 10-летнего сына Льва и 18-летнюю дочь Милену.

Напомним, о госпитализации Саши Project журналисты сообщили 29 сентября. Девушка якобы впала в кому после попытки суицида.

Ранее певец Максим Завидия, который в 2020 году признавался, что состоял в романтических отношениях с Сашей Project, заявил, что случившееся с артисткой повергло его в шок.