«Не похоже на нее»: экс-возлюбленный Саши Project высказался о попытке суицида певицы

Максим Завидия высказался о попытке суицида певицы Саши Project. Об этом сообщает StarHit.

Певец Максим Завидия, который в 2020 году признавался, что состоял в романтических отношениях с Сашей Project, прокомментировал новости о вероятной попытке суицида знаменитости. По словам артиста, случившееся повергло его в шок.

«Новость, конечно, шок! Я не знаю, что могло к такому привести, но это очень странно и не похоже на нее. Да, мы раньше очень много общались, выпустили совместный трек, много раз выступали вместе, на праздниках друг у друга были», — рассказал он.

При этом Завидия рассказал, что певица делала паузу в карьере и не общалась с ним с декабря прошлого года.

«Она сделала паузу в музыке, не выступала, но занималась чем-то другим. Сейчас главное, чтобы она быстро пришла в себя, и чтобы эта шоковая новость больше никогда не появлялась», — добавил он.

Напомним, о госпитализации Саши Project журналисты сообщили 29 сентября. Сообщалось, что девушка находится в коме.

Ранее мы писали о том, что у впавшей в кому певицы Саши Project была депрессия из-за болезни желудка и потери голоса.