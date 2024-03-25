«Я попал в здание через 40 минут»: Эмин Агаларов раскрыл подробности теракта в «Крокус Сити Холле»

Бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов заявил, что прибыл в «Крокус Сити Холл» после начала теракта так быстро, как это было возможно, — через 40 минут. Об этом певец рассказал в личном блоге.

По словам предпринимателя, он направился внутрь концертного зала вместе с сотрудниками МЧС и директором «Крокус Сити Холла» Романом Грачевым.

«Я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент», — заявил Эмин Агаларов.

Сын владельца «Крокус Сити Холла» также отметил, что сотрудникам концертного зала удалось спасти записи с камер видеонаблюдения. Эмин Агаларов подчеркнул, что они помогли найти предполагаемых преступников.

«Сотрудникам удалось попасть на 4-й этаж, выломать дверь серверной, чтобы спасти носители с видеозаписями камер наблюдения, которые позже помогли следствию найти террористов», — заявил артист.

Также Эмин Агаларов рассказал, как сотрудники «Крокус Сити Холла», спасатели и его личная охрана помогали выносить людей на улицу, пытаясь их спасти.

Как утверждает предприниматель, система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы, благодаря чему многим людям удалось спастись.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил, что отследить и задержать преступников, устроивших теракт в концертном зале, удалось благодаря системе безопасности.