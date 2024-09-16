«Максима* это бесило»: фаворит Аллы Пугачевой рассказал о ревности ее мужа к Киркорову

Филипп Киркоров был четвертым мужем певицы Аллы Пугачевой, с которым она прожила в браке девять лет. После расставания Примадонна сохранила хорошие отношения с экс-супругом, но их общению постоянно препятствует ее нынешний избранник Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), рассказал фаворит народной артистки Сергей Савин.

Савин считает, что Галкин* очень любит манипулировать Аллой. Ему якобы не нужны в окружении бывшие мужья, которые знают тайны о звездной семье.

Фаворит Примадонны считает, что у Пугачевой с Киркоровым все было серьезно, ведь они даже венчались, а шоумен хочет полностью владеть супругой и отсекает людей, которые влияют на нее, говорит он.

«Он очень болезненно воспринимал общение Аллы с Филиппом, мне это было давно известно. Филя даже после развода с Аллой Борисовной имел влияние на Аллу. Максима это бесило», — рассказал Савин в разговоре с aif.ru.

В 2011 году Савин стал победителем шоу «Фактор А» на телеканале «Россия». Председателем жюри проекта была Пугачева, которая сразу же показала свое расположение к молодому артисту. Сергей утверждает, что тогда между ним и Примадонной завязались отношения.

Ранее Сергей Савин прокомментировал сообщения о том, будто артистка потеряла голос из-за алкоголя. Он заявил, что Примадонна не пила на людях и тем более в присутствии композитора Александра Градского.

*(признан иноагентом на территории РФ)