«Я понять не могу, кем мне быть теперь?»: Настя Ивлеева задумалась о новой профессии после «отмены»

Блогер Анастасия Ивлеева после скандальной «голой вечеринки» потеряла былую популярность. Она столкнулась с «отменой» и уже почти два года не может вернуться к прежней жизни, поэтому задумалась о смене профессии.

Ивлеева опубликовала в личном блоге отрывок из шоу «Орел и решка» 2017 года. На кадрах она в рамках шоу побывала в индийском городе Мумбаи и посетила нумеролога. Расклад показал, что в будущем Настя сменит профессию и уйдет с телевидения.

В 2025 году Ивлеева поняла, что предсказание фактически сбылось. Она поинтересовалась у подписчиков, каким же путем теперь ей идти дальше.

«Вопрос один: почему я не уточнила будущую профессию? Я понять не могу, кем мне быть теперь?! Проктолог, культуролог, зоолог, кинолог, филолог, продавец, кузнец или на дуде игрец? А-ха-ха (не смешно)», — подписала пост Ивлеева.

Кроме того, нумеролог в далеком 2017 году предрекла ей три брака и рождение ребенка в 40 лет. Этот момент также огорчил Ивлееву.

Напомним, что после «голой» вечеринки Настя столкнулась с «отменой». Ее лишили работы на ТВ и рекламных контрактов. В 2024 году она вышла замуж за ведущего канала «Культура», фермера Филиппа Бегака.

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что ей помогло начать жизнь с чистого листа. Она вспомнила тот момент, когда дошла до уныния. Блогеру стало казаться все бессмысленным, поэтому она пошла в церковь. Экс-ведущая призналась, что на следующий день не произошло чуда, но появились силы и спокойствие.