«Пошла в церковь и исповедалась»: Настя Ивлеева раскрыла, как пережила унижения после «голой» вечеринки

В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку, вызвавшую большой общественный резонанс. После она столкнулась с травлей и пропала из медийного поля. Сейчас телеведущая снова ведет социальные сети и снимает реалити-шоу про деревню. Звезда рассказала, что ей помогло начать жизнь с чистого листа.

Ивлеева вспомнила тот момент, когда дошла до уныния. Блогеру стало казаться все бессмысленным.

«И это страшно, так как все становится бессмысленным, нет сегодня, вчера, завтра, — рассказывает звезда. — Вот такое ощущение было, и это, честно сказать, хуже истеричных и надрывных слез и переживаний. Помню, что на утро я пошла в церковь и исповедовалась, призналась, что мне страшно, просыпаться не хотелось, понимаете».

Экс-ведущая «Орла и решки» призналась, что на следующий день не произошло чуда, но появились силы и спокойствие. Ивлеева решила полностью вверить себя «Богу и вселенной». С тех пор жизнь, по ее словам, начала постепенно налаживаться.

Анастасия считает, что порой нужно отпустить ситуацию и довериться высшим силам.

Напомним, что после «голой» вечеринки Настя столкнулась с «отменой». Ее лишили работы на ТВ и рекламных контрактов. Несколько месяцев после этого она не появлялась в Сети, а вернулась с новостями, что съездила в ДНР и вышла замуж.

Недавно Настя Ивлеева рассказала о своем шоу про деревенскую жизнь, которое она снимает вместе с мужем Филиппом Бегаком.