«Я поняла, что это все»: Алена Апина рассказала, как решилась развестись с мужем после 25 лет совместной жизни

Певица Алена Апина поделилась с Юлией Меньшовой на ее YouTube-канале историей о разводе с мужем, с которым прожила 25 лет. Распаду пары предшествовал один случай.

61-летняя Апина рассказала, как во время одной из поездок заметила на себе взгляды других мужчин. После этого артистка решила привлечь внимание мужа дома и предстала перед ним в откровенном виде, но тот лишь заговорил о бытовых делах.

«Думаю: "Ну, те же голову повернули, ты-то что-нибудь скажи хотя бы". Он посмотрел на меня и говорит: "Одеяло, что ли, поменяй. Жарко же спать-то под этим". И вот тогда у меня совершенно четко выключился тумблер. Я поняла, что это все», — заявила звезда.

Ранее певица раскрыла правду о беременностях. Как оказалось, Алена пережила 9 неудачных ЭКО, пока у нее не родилась дочь Ксения. Девочка появилась на свет, когда исполнительнице было 37 лет.