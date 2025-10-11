«У меня было девять ЭКО, и все неудачные»: Алена Апина раскрыла правду о беременностях

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина откровенно рассказала о тяжелом пути к материнству. В беседе с Юлией Меньшовой для YouTube-канала «Сама Меньшова» певица призналась, что пыталась забеременеть девять раз.

61-летняя Алена Апина не скрывает, что на пути к рождению единственной дочери Ксении ей пришлось пережить несколько ЭКО, но все процедуры оказывались неудачными. В результате дочь артистки появилась на свет, когда ей было 37 лет. Однако певице пришлось обратиться за помощью к суррогатной матери.

«Есть такая фраза: «Нельзя быть немножко беременной». А я скажу, что можно быть немножко беременной. У меня было девять ЭКО, девять подсадок, и все неудачные. Чтобы подготовиться и провести этот ритуал-процесс, женщина сидит на гормонах. И ее строят, сдувают, раздувают, кожа у нее туда-сюда. И в какой-то момент эластичность уже не та», — поделилась Алена Апина.

Исполнительница хита «Электричка» в свое время также отказалась имитировать беременность и обманывать общественность. По словам Алены Апиной, она понимает: скрывать правду нет смысла, к тому же ей было бы стыдно перед собственной дочерью.

«Я никогда ничего не скрываю, потому что я понимаю, что в какой-то момент какая-нибудь добрая человечина это все… Когда у меня родился ребенок с помощью суррогатной матери, мне многие, в первую очередь мой муж, говорили: «Давай сделаем, что ты беременная. Тебя куда-нибудь в село, пару фоток и ты беременная». Все. Я села, подумала: «А как я в глаза смотреть ребенку буду?» Я даже на простой вопрос как там, в каком триместре не смогу ответить. Тем более, что она выросла доктором, что никто тогда не мог предположить», — заявила экс-солистка «Комбинации».

Ранее Алену Апину засняли в свадебном салоне с предполагаемым молодым возлюбленным.