«Я поняла, что больше так не хочу»: Анна Хилькевич призналась в многолетней зависимости

Актриса Анна Хилькевич в своем блоге решила обсудить с подписчиками тему вредных привычек. Более того, звезда сериала «Универ. Новая общага» призналась, что на протяжении многих лет не могла бросить курить. Об этом сообщает boda.

По словам Анны Хилькевич, она начала курить еще с 14 лет. Актриса поделилась, что неоднократно пыталась отказаться от курения. Но спустя какое-то время после перерыва она снова возвращалась к вредной привычке, особенно к электронным сигаретам. Звезда призналась, что когда-то на них подсела.

Однако около полутора лет назад актрисе удалось осознать свою зависимость от курения и избавиться от вредной привычки. Анна Хилькевич призналась, что курение негативно сказывалось на ее здоровье и психологическом состоянии.

«Так вот полтора года назад я четко поняла, что больше так не хочу. Не хочу уничтожать свое здоровье. Не хочу превращаться в морального урода, который из-за капли никотина прячется от семьи. И я бросила. За один день», — рассказала Анна Хилькевич.

Знаменитость отметила, что хотя процесс отказа от вредной привычки был сложным, но результат принес ей значительное облегчение.

Ранее мы писали о том, что певица Татьяна Буланова рассказала о пристрастии к алкоголю.