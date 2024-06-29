«Я поняла, что больше не хочу так жить»: Катя Лель раскрыла причину развода с мужем после 15 лет брака

Певица Катя Лель откровенно рассказала о причинах развода с экс-супругом, бизнесменом Игорем Кузнецовым. В беседе с The Voice исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что ее бывший муж много пил и гулял. Однако, несмотря на это, артистка благодарна ему за дочь.

28 июня Катя Лель выступила на Московском Выпускном в Парке Горького. После концерта в разговоре с журналистами певица поделилась откровениями о своей личной жизни и раскрыла истинные причины развода с мужем. По словам знаменитости, решение о разрыве она приняла еще весной прошлого года.

«В чем причина? В том, что человек жил припеваючи в своих энергиях — гулял, пил в удовольствие и просто кайфовал, вот и все. Я безмерно благодарна Вселенной и себе за то, что я смогла найти в себе силы это сделать, сделать этот шаг. Просто проснулась 1 мая в том году и сказала: „Я больше не хочу так жить. Я достойна большего“», — заявила Катя Лель.

При этом артистка призналась, что благодарит экс-супруга за дочь, назвав рождение общего ребенка «его миссией» в своей жизни.

«Он выбрал свой путь, и я ему благодарна бесконечно за наше чудо, за наше дитя любви, за доченьку. Это была его миссия в моей жизни, поэтому я ему признательна», — отметила певица.

Катя Лель подчеркнула, что перестала поддерживать связь с Игорем Кузнецовым, но не препятствует его общению с дочерью.

«Я изолировала его от себя и себя от него, понимая, что он будет делать все для того, чтобы меня вернуть. Дочери я говорю: „Общайся, это твой любимый папочка, пожалуйста, это необходимо“», — заключила артистка.

Напомним, в конце 2023 года прессе стало известно, что Катя Лель развелась с предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. У пары есть общая дочь — 15-летняя Эмилия.

Ранее сообщалось о том, что Катя Лель рассказала, из-за чего ее бывший муж может навсегда лишиться общения с дочерью.