«Не достоин»: Кологривый оригинально отреагировал на номинацию Борисова на «Оскар»

Никита Кологривый отреагировал на новость о номинации Юры Борисова на премию «Оскар». В личном блоге звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не смог пройти мимо последних новостей, связанных с американской кинопремией.

Накануне стало известно о том, что Борисов стал номинантом на «Оскар». Артист продолжает получать поздравления не только со стороны родственников и близких друзей, но и коллег по цеху. Однако, как оказалось, не все артисты оказались рады успеху исполнителя второстепенной роли в фильме «Анора». Из-за чего Кологривый пошутил про известную кинопремию.

Никита опубликовал в личном блоге, шутку, связанную с премией, поместив на картинку троих человек: Александра Петров, Юру Борисова и себя. Около первого артиста была размещена подпись - «Я достоин "Оскара"», а около второго «Я не достоин "Оскара"», а рядом со своей персоной Кологривый подписал, что «"Оскар" не достоин меня».

Теперь поклонники гадают, как же отнесся к данной новости Кологривый: рад он за своего коллегу, или завидует ему.

Не все подписчики скандального актера оценили его юмор, подчеркнув, что «если Юра получит "Оскара", Кологривый этого не переживет».

Ранее мы писали о том, что Александр Петров раскрыл, что думает о Борисове, укравшем его мечту об «Оскаре».