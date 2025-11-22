«Я понимаю, что предал семью»: Алексей Глызин рассказал об отношениях с брошенным сыном

Певец Алексей Глызин рассказал об отношениях со старшим сыном, которого оставил вместе с первой женой ради любовницы. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист раскрыл, что Алексей простил его, и им удалось наладить контакт.

Сейчас Алексей Глызин счастливо женат во второй раз, но мало кто знает, что много лет назад певец бросил первую супругу ради другой. Тогда сын артиста Алексей остался жить с матерью. Исполнитель хита «Ты не ангел» признался, что до сих пор чувствует свою вину, а старший наследник его «понял и простил».

«Я все время понимаю, что я чего-то не сделал правильного, предал семью и ушел. В глазах первой супруги я предатель. Конечно, мой сын мог бы со мной не общаться, потому что папа предал семью, ушел к другой женщине. Разговора у нас не было, но я так понимаю, что он меня понял и простил, как и первая супруга. У нас сейчас отношения очень теплые», — поделился Алексей Глызин.

По словам певца, Алексей поддерживает его интересы и помогает ему в творческой деятельности.

«У нас есть общие интересы, он монтирует мне концерты. Замечательно, что мой сын интересуется тем, чем я занимаюсь», — заявил артист.

