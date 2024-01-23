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Опубликовано 23 января 2024, 11:22
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«Разврат, баня, водка, женщины»: Алексей Глызин рассказал о гастролях в молодости

Певец Алексей Глызин не стал скрывать, что творил разврат на гастролях в молодости.
«Разврат, баня, водка, женщины»: Алексей Глызин рассказал о гастролях в молодости

© Starface.ru

Исполнитель Алексей Глызин рассказал в беседе с Пятым каналом, как проводил время на гастролях. Оказалось, что певец вел довольно разгульный образ жизни и предпочитал творить разврат.

Такое поведение привело артиста к разводу с первой женой. По словам Глызина, на гастролях он флиртовал с молодыми фанатками.

В настоящий момент певец не стал бы вести себя подобным образом. Легкомысленные поступки остались для Глызина в прошлом.

«На гастролях знаете что бывает? Сплошной разврат. Гастроли — это просто разврат, баня, водка, женщины», — рассказал Алексей.

Изменить жизнь артисту помогла вторая супруга. Ради возлюбленной он прекратил творить разврат. Глызин вместе со своей второй половинкой уже более 30 лет.

Ранее телеведущая Ксения Бородина высказалась на тему мужской неверности. Она рассказала, кто виноват в изменах.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Артем Хохлов
Теги:
алексей глызин
гастроли
измена
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