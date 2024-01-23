«Разврат, баня, водка, женщины»: Алексей Глызин рассказал о гастролях в молодости

Исполнитель Алексей Глызин рассказал в беседе с Пятым каналом, как проводил время на гастролях. Оказалось, что певец вел довольно разгульный образ жизни и предпочитал творить разврат.

Такое поведение привело артиста к разводу с первой женой. По словам Глызина, на гастролях он флиртовал с молодыми фанатками.

В настоящий момент певец не стал бы вести себя подобным образом. Легкомысленные поступки остались для Глызина в прошлом.

«На гастролях знаете что бывает? Сплошной разврат. Гастроли — это просто разврат, баня, водка, женщины», — рассказал Алексей.

Изменить жизнь артисту помогла вторая супруга. Ради возлюбленной он прекратил творить разврат. Глызин вместе со своей второй половинкой уже более 30 лет.

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