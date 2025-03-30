«Я понимаю, что это конец»: Отар Кушанашвили чуть не умер от рака четвертой стадии

Телеведущий Отар Кушанашвили откровенно рассказал, как однажды чуть не умер от рака четвертой стадии. В эфире нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ журналист признался, что оказался в критической ситуации, которая разделила его жизнь на «до» и «после».

«Врач сказал, как всегда врачи говорят: „На 40 минут позже, и было бы все…“» — заявил Отар Кушанашвили.

По словам телеведущего, заметив первые симптомы, он даже не мог подумать об онкологическом заболевании. Изначально 54-летний Отар Кушанашвили списал все за проблемы с пищеварением и не обращался к врачам. В результате журналист попал в больницу уже тогда, когда его состояние было критическим. Тогда он понял, что оказался на волосок от смерти.

«Я понимаю, что это конец. Это такой момент, который не дай Бог никому из вас пережить. Ты физически ощущаешь, что скоро на погост, вот скоро тебя вынесут ногами вперед. Это физическое, ясное, отчетливое, твердо сформировавшееся в тебе впечатление. Ты не встанешь отсюда», — поделился Отар Кушанашвили.

Журналист не скрывает, что прошел сложный путь лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти. Победив недуг, Отар Кушанашвили пересмотрел жизненные приоритеты. Теперь он дал себе установку радоваться каждому новому дню.

«Я приказываю себе быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый Божий день теперь стараюсь наслаждаюсь каждым мгновением», — заявил телеведущий.

Напомним, в июне 2024 года Отар Кушанашвили был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Впоследствии журналист сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Осенью телеведущий объявил о «триумфальной победе» над раком. Сейчас он уже вернулся к привычной жизни и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!».

Ранее сообщалось о том, что онкобольному Отару Кушанашвили отказали в операции в больнице из-за «предсмертной ситуации».