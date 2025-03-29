«Предсмертная ситуация»: почему Отару Кушанашвили отказали в операции в одной из больниц

Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией. Журналист раскрыл, что его боялись оперировать из-за «предсмертной ситуации».

Кушанашвили вспомнил о том, что ему пришлось пережить. По словам Отара, у него было тяжелое состояние, из-за чего ему отказали в помощи в одной из больниц даже за два миллиона рублей: тогда врачи побоялись «предсмертной ситуации» и большого количества внимания. Отар признался, что плохо помнит свое нахождение в больнице, так как в его памяти остался момент пробуждения после операции, когда ему сказали о том, что прошло уже три недели.

«Меня снова в скорой помощи повезли в Красногорскую больницу и там даже не фиксировали мое пребывание. Девушка мне говорит: "Отар, как вы-то здесь? Вы же живее всех живых!" Я говорю, что уже нет. Меня кладут и на операцию. Я ничего не помню. Открыл глаза и говорю: "Сколько прошло времени?". Прошло три недели», — вспомнил журналист.

Кроме того, Кушанашвили признался, что после поставленного диагноза начал по-другому относиться к жизни. По словам телеведущего, тогда он осознал, что надо бороться до конца.

«Мне сказали, что у меня рак кишечника – и с этой секунды началась новая жизнь! Я понимаю отчетливо, умирать я не буду, черт побери! Бороться, бороться, бороться и победить рак! Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением», — разоткровенничался Кушанашвили в программе «Шоу Воли».

Ранее мы писали о том, что Кушанашвили рассказал, что Слуцкий привязал свою карту к расходам на его лечение.