«Я понимала, что он хочет»: за Региной Тодоренко стал ходить незнакомый мужчина

Актриса и ведущая Регина Тодоренко рассказала о курьезном случае, который произошел с ней 7 лет назад. В Лондоне во время прогулки с подругой ее преследовал незнакомый парень.

Тодоренко рассказала об инциденте в соцсетях. Ведущая похвасталась, что познакомилась с подругой в США во время учебы. Потом они встретились в Лондоне.

Однажды во время прогулки по парку за ними стал ходить неизвестный мужчина.

«Шел за нами минут 15. Я понимала, что он хочет либо поглазеть, либо сфоткаться и остановилась», - поделилась знаменитость.

Тодоренко поинтересовалась у мужчины, что он хотел. Тот признался, что нужно сделать фото: но не с ней, а с подругой.

«Я покраснела», - написала актриса в конце этой забавной истории.

Ранее стало известно, что муж Тодоренко певец Влад Топалов уехал из России, оставив супругу с детьми. Он не раскрыл, куда именно направился, но потом выяснилось, что исполнитель улетел в ЮАР. Там будут проходить съемки шоу «Новые звезды в Африке». Участников будущего сезона раскрыла ведущая Ольга Бузова: в списке были имена пятерых участников, включая Топалова.