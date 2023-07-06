Певец Влад Топалов оставил Регину Тодоренко с детьми и покинул страну

Певец Влад Топалов внезапно покинул Россию и оставил жену Регину Тодоренко одну с детьми.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

Артист поделился с подписчиками, что уехал далеко и надолго, однако куда именно отправился бывший солист «Smash», не сообщил.

«Друзья, всем привет! Вы ни за что не догадаетесь, где я. Тут просто волшебное место! Тут сказка, сказочное место! Но вы скоро все узнаете», — написал он в посте в личном блоге.

Вскоре выяснилось, что артист улетел в ЮАР на съемки шоу «Новые звезды в Африке». О будущем сезоне проекта стало известно благодаря ведущей Ольге Бузовой, которая в конце июня рассказала подписчикам, что прилетела в Кейптаун.

Участники долгое время оставались в секрете, однако сегодня были названы имена пятерых человек. Среди них Топалов, Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая.

По слухам, на площадке уже вовсю разгорелась борьба между участниками разных коалиций.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко уже пятый год состоят в браке. Пара воспитывает двоих сыновей: Михаила и Мирослава. Недавно, телеведущая поделилась, что они планируют родить третьего ребенка уже в этом году.

При этом в последнее время поклонники подозревают, что в семье артистов случился разлад. Слухи подкрепили высказывания пары о том, что они не раз обсуждали развод после крупных ссор.