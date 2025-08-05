«Я понимала, что мне ничего от него не надо»: Марина Зудина высказалась об отношениях с Олегом Табаковым

Марина Зудина раскрыла подробности отношений с Олегом Табаковым, с которым начала встречаться, когда тот еще был женат. В беседе с Мариной Райкиной в программе «Театральная среда» из пресс-центра mk.ru актриса призналась, что не планировала создавать с артистом семью.

В 1985 году Марина Зудина закрутила роман со своим педагогом Олегом Табаковым, который на тот момент был женат. Спустя 10 лет пара поженилась, у них родились двое детей, но артистка раскрыла: поначалу она даже не думала об отношениях с режиссером. Но в один момент актриса осознала, что начала испытывать к нему чувства. Тогда студентку не смущала ни 30-летняя разница в возрасте с избранником, ни то, что он был женат, у него была семья.

«Наверное, первое время меня это не смущало. Бывает такое, когда не владеешь собой. Ну и плюс я понимала, что мне ничего от него не надо. Спустя 10 лет я думала: вот бы мне наконец влюбиться, чтобы перебило, и нормально жить. На тот момент у меня не было потребности в создании семьи», — поделилась Марина Зудина.

Артистка призналась: супруг никогда не запрещал ей устраивать свою личную жизнь отдельно от него и не требовал верности.

«Он мне всегда говорил: „Устраивай свою жизнь“. Уверена, если бы я влюбилась в другого, мы бы с Олегом Павловичем сохранили хорошие отношения», — отметила вдова Олега Табакова.

Ранее Марина Зудина заговорила о связи с коллегой Сергеем Буруновым после смерти мужа: «Он ко мне очень нежно относился».