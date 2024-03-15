Вдова Табакова Марина Зудина заговорила о связи с Буруновым после смерти мужа

Народная артистка России Марина Зудина в 2018 году стала вдовой, когда умер ее супруг — великий советский актер и режиссер Олег Табаков. С тех пор 58-летняя звезда сериала «Содержанки» так и не вышла замуж. Но недавно Марина Зудина рассказала об отношениях с коллегой Сергеем Буруновым.

Зудина очень тепло отозвалась о Бурунове в своем последнем интервью. После знакомства с актером ей казалось, будто они знают друг друга уже много лет. Но у знаменитости не возникало романтических чувств к коллеге.

«С Сергеем для меня был какой-то уникальный случай. Просто многие говорят, что трудно с ним, характер или что-то. Я честно скажу. Он ко мне очень нежно относился», — рассказала она в эфире передачи «Мой герой» на ТВЦ.

Не испортило отношения актеров и тот факт, что они принадлежат к разным актерским школам: Марина — к Мхатовской, а Сергей — к Щукинской. По словам актрисы, у них случилось «чудесное взаимодействие» и все «совпало».

В сериале «Содержанки» Марина Зудина играет в первых сезонах Милу, супругу председателя федерального управления Игоря Долгачева, роль которого как раз и досталась Сергею Бурунову. На экране их пара смотрится настолько естественно, что зрителям показалось, будто между актерами проскочила искра.

Сергей Бурунов никогда не был женат. Также у него нет детей.

Ранее мы писали, что Олег Табаков убрал из репертуара спектакль жены Марины Зудиной после двух неудач.