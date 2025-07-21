«Я понимал, что мы не будем вместе»: Егор Кончаловский раскрыл правду об отношениях с Любовью Толкалиной

Егор Кончаловский признался, что не видел будущего в отношениях с экс-возлюбленной Любовью Толкалиной. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» режиссер раскрыл: он предложил актрисе заключить брачный договор, поскольку понимал, что они расстанутся.

В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина неожиданно объявили о разрыве после более 20 лет совместной жизни. Теперь сценарист признался: в свое время он решил заключить брачный договор — понимал, что их отношения не продлятся долго.

«Может быть, когда речь шла о брачном договоре, я понимал, что мы не будем вместе. Я имею в виду Любовь», — заявил Егор Кончаловский.

По словам продюсера, он долгие годы не стремился к официальному браку, считая его лишь формальностью: «В первой половине жизни не было у меня желания связывать себя узами брака с теми подругами, которые у меня были, включая Любу». Но с нынешней избранницей Егор Кончаловский изменил свою позицию. Режиссер не только женился на Марии Леоновой, но и не стал заключать с ней брачный контракт.

«В глубине души ты все равно чувствуешь, что отношения не навсегда — так получилось с Любой. А с Марией по-другому. Не было у меня этих мыслей», — признался сценарист.

Недавно Егор Кончаловский также впервые рассказал, что разошелся с Любовью Толкалиной задолго до официального объявления о расставании. Продюсер объяснял: они оказались слишком разными, а у артистки был сложный характер. В какой-то момент режиссер понял, что больше не хочет сохранять эти отношения: «И действительно — ни под венец, ни в храм, ни в ЗАГС я ее не повел».

Сама же Любовь Толкалина, говоря о разрыве с бывшим возлюбленным, объясняла, что мечтала о венчании в храме. Актриса намекнула: ее оскорбило предложение заключить брачный договор: «Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла. И ушла не потому, что меня там что-то оскорбило».

Ранее Любовь Толкалина рассказала о строгих порядках семьи экс-избранника Егора Кончаловского.