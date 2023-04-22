Толкалина раскрыла шокирующий секрет Михалковых-Кончаловских

Любовь Толкалина прожила с Егором Кончаловским около 20 лет, но так и не смогла сблизиться с именитой семьей. О проблемах и строгих правилах актриса поделилась в шоу «Лера в большом городе».

По словам актрисы, она была не готова оказаться в этой семье. Толкалиной всегда казалось, что ее обижают. В юности она не понимала всего масштаба семьи Михалковых-Кончаловских.

«Действительно, когда род выживает со времен Ивана Грозного, это о чем-то говорит. Это единственная семья в нашей стране, к которой приковано всеобщее внимание. Все люди в этой семье — достояние России», — объяснила актриса.

Толкалина призналась, что никогда не могла расслабиться в общении с семьей Егора Кончаловского. Дело в том, что ее всегда оценивали. Однажды актриса вела беседу с Андреем Кончаловским, но разговор совсем не клеился. Что бы ни говорила Толкалина, все подавалось оценке. Любое незнание воспринималось как ее недостаток.

«Он оценивал именно то, что я не понимаю, а не как сделать так, чтобы мне сию минуту войти в эту дверь», — пожаловалась Толкалина.

Актриса рассказала, что у нее даже началась депрессия.

Более того, Толкалина раскрыла секрет порядков именитой семьи — нельзя рисовать. Когда актриса рисовала с детьми и хотела показать рисунки, ей донесли, что рисовал Суриков, Кончаловский, а больше не нужно никому рисовать.

Ранее мы писали, что Любовь Толкалина спасла коллегу во время пожара на спектакле.