«Я помолюсь, чтобы Господь послал противоядие»: жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян ответила на хейт

Маргарита Симоньян переживает тяжелый период в связи с комой мужа Тиграна Кеосаяна, но регулярно сталкивается с хейтом в Сети. В своем Telegram-канале журналистка ответила подписчице фразой «я помолюсь за Вас».

Жена Тиграна Кеосаяна в личном блоге обратила внимание на комментарий одной из подписчиц, которая раскритиковала ее внешность на архивном видео: «Давайте дождемся 65-ти. Тогда и оценим. В 47—48 все женщины выглядят превосходно». Пользовательница Сети также упрекнула Маргариту Симоньян в том, что она не уделяет внимание своим детям, перекладывая их воспитание на нянь.

Главный редактор RT не стала скрывать возмущения негативным высказыванием, но решила, что лучшим «противоядием» для женщины в этом случае будет молитва.

«Я помолюсь за Вас. Чтобы Господь послал Вам радость благодарности. Это лучшее противоядие от того нехорошего чувства, которое, кажется, в Вас поселилось», — высказалась Маргарита Симоньян.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой не выходит до сих пор. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян признавалась, что тяжело переживает происходящее, но не опускать руки ей помогает вера и поддержка всех неравнодушных.

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