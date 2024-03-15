«Я помолодела»: 68-летняя Ирина Хакамада отреагировала на слухи о пластике

Политический деятель, телеведущая и экономист Ирина Хакамада опровергла, что в 68 лет решилась на пластику. Она отметила, что стала выглядеть моложе только благодаря процедурам.

В личном блоге публицист отреагировала на сообщения об изменениях на лице. В последнее время она стала все чаще получать комментарии от поклонников, что у нее пропали морщины и в целом вид стал свежее. Многие заподозрили, что Ирина легла под нож хирурга ради такого результата. Однако это оказалось не так.

«В последнее время мне пишут, что я помолодела, что я сделала пластику, начала наконец-то «колоться», поэтому у меня лицо такое гладкое. На самом деле это все неправда, я просто делаю аппаратные процедуры», - поделилась Хакамада.

Отметим, что врач телеведущей подчеркнула, что она избегает инъекций и травматических методик. Поэтому для того, что поддерживать молодость лица, Ирине делают лазерную процедуру.

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