«Я помогу»: депутат Драпеко оценила перспективы социализации Ефремова после выхода из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов социализируется после выхода из тюрьмы. Соответствующее мнение выразила депутат ГД, первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Драпеко.

Ее слова приводит издание «Абзац».

Драпеко считает, что у актера есть все шансы вернуться к прежней жизни.

«Я уверена, что он социализируется. Он работал в СИЗО (в колонии – прим.) в библиотеке, а не на лесоповале всё-таки. Если что-то будет зависеть от меня, я всегда ему помогу», - высказалась депутат.

Драпеко вспомнила, как до аварии встретила Ефремова в бассейне. Он рассказывал ей, что ежедневно плавает 2 километра. Но, по словам парламентария, у актера «не хватило духа и силы воли» взять себя в руки. Она выразила надежду на то, что после тюрьмы у актера будет «боязнь вновь попасть туда».

Драпеко снималась с Ефремовым в картине «Люби меня». Ей бы хотелось, чтобы актер вышел по УДО и пересмотрел жизненные принципы.

4 марта появилась информация о том, что в белгородской колонии приняли положительное решение по поводу УДО для Ефремова. Говорилось, что бумаги переданы в суд – ходатайство рассмотрят в течение 20 дней с момента поступления. Во ФСИН при этом опровергли, что актер обратился в суд с ходатайством об УДО.

Ефремов отсидел половину из назначенного срока в 7,5 лет. Он был осужден по делу о смертельном ДТП в Москве.