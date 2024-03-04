Во ФСИН опровергли обращение Михаила Ефремова в суд по поводу УДО

Информация об обращении актера Михаила Ефремова в суд по поводу УДО не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Белгородской области.

Комментарий ведомства приводит РЕН ТВ.

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», - рассказали во ФСИН.

Ранее появилось сообщение, будто в колонии согласовали ходатайство об УДО и направили бумаги в суд. Заседание должно состояться в течение 20 дней с момента получения документов.

Напомним, Ефремов осужден на 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Москве. Будучи пьяным, он устроил аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров – машина актера протаранила его автомобиль. Мужчина оказался заблокирован в салоне, некоторое время он провел в больнице, где позже скончался.

Первоначально Ефремову назначили 8 лет тюрьмы. Мосгорсуд уменьшил срок. Актер уже подавал ходатайство об УДО, но его отклонили.