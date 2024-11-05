«Я помогаю ей»: Гарик Burito рассказал о подарках жене

Певец Гарик Burito рассказал об отношениях в браке и о подарках, которыми радует супругу. Звезда дал интервью Леди Mail.

Музыкант Игорь Бурнышев, выступающий под псевдонимом Гарик Burito, сейчас занимается сольной карьерой, хотя раньше был ярким участником группы «Банд’Эрос». Мужчина успешно выступает и счастлив в браке с Оксаной Устиновой, которая тоже является певицей.

Пара вместе более десяти лет и делится секретами гармоничных отношений. По словам звезды, у них есть не только чувства, но и общие интересы, идеи. Они всегда поддерживают друг друга.

«Любовь трансформируется, претерпевая разные этапы. Но неизменным и главным в нашей семье остается любовь к Богу — это самое важное», – поделился Гарик.

Певец отметил, что каждый день дарит любимой букет цветов. Он преподносит цветы жене лично, а иногда заказывает доставку. Когда букетов становится слишком много – может пропустить день. Но это еще не все.

«Дарю украшения. Но еще чаще вкладываюсь в ее творчество — Оксана тоже музыкант. Я помогаю ей с техническим обеспечением команды и другими нуждами ее коллектива», – добавил мужчина.

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