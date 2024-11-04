«Крыша начала подтекать»: Анатолий Цой рассказал о звездной болезни

Известный певец Анатолий Цой рассказал, что болел звездной болезнью. Его слова приводит Пятый канал.

Исполнитель признался, что после своего первого крупного шоу талантов, проекта SuperStar KZ, где Цою удалось стать финалистом, его настигла, так называемая, звездная болезнь.

«Я стал финалистом, у меня появились первые фанаты, первые гастроли. Естественно, что мальчику, которому 17 лет, чуть крыша начала подтекать. Появилось ощущение, что все, я в этой жизни всего добился», — поделился музыкант.

Артист отметил, что спустя год, когда популярность спала, ушла и звездная болезнь. При этом Цой не жалеет, что в тот момент прошел через такой этап.

«С близкими людьми, с родными я всегда оставался абсолютно простым, тем самым пацаном, который по сей день таким и остается вне кадра. Для всех я всегда обычный парень, невзирая на то, какая у меня профессия и чем я занимаюсь», — добавил он.

Ранее Анатолий Цой высказался о видео с предполагаемым сыном.