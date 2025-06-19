«Я помогала ртом ловить»: Ксения Бородина поделилась видео с конкурса на ее девичнике

Телеведущая Ксения Бородина провела девичник в компании подруг в Санкт-Петербурге. В своей соцсети она опубликовала некоторые яркие моменты с мероприятия, включая видео с интересным конкурсом.

В Северной столице женская компания остановилась в одном из роскошных отелей. Вчера телеведущая выложила видео, как все вместе они прогуливаются по его коридорам, напевая «Call Me Maybe». К слову, среди ее гостей Ольга Орлова и Елена Бушина.

Бородина предупредила подписчиков, что за уик-энд она отсняла достаточно материала, чтобы делиться контентом в течение недели. И сегодня опубликовала забавное видео одного из конкурсов, в котором они должны были поймать ртом привязанную к талии сосиску.

«Хороший тамада и конкурсы интересные. Мы там умерли от смеха, пока снимали. Обожаю своих подруг — живые, яркие и на все готовые», — подписала ролик Бородина.

Ее подруги также прокомментировали видео: «Это лучшее, что я видела за последнее время»; «Я помогала ртом ловить»; «Господи, дай всем таких подруг. Как же это круто».

Также Ксения призналась, что считает себя очень богатым человеком, потому что у нее есть такие замечательные друзья.

«Да, было и такое на моем пути, что у дружбы был срок годности и она заканчивалась. Но, повторюсь, я богатый человек, раз у меня такие подруги, с которыми ничего не страшно. Спасибо, милые мои», — обратилась она к приятельницам.

Ранее мы писали, что муж Ксении Бородиной на ее элитном автомобиле нарушил 264 раза нарушил правила дорожного движения.