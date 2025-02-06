«Я помню себя мегерой»: Ксения Бородина раскаивается перед дочерью за одну ошибку

41-летняя Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Телеведущая посвящает много времени воспитанию детей и постоянно учится на своих ошибках. Звезда раньше ругала старшую наследницу за оценки, но потом осознала, что этого делать не стоит.

Экс-ведущая «Дома-2» была строга к 15-летней Марусе — звезда требовала, чтобы дочь училась на одни пятерки и хотела сделать из нее круглую отличницу. В воспитании Теоны Бородина уже более лояльно и спокойно относится, если та получит двойку. В этом случае Ксения просит исправить плохую отметку.

Маруся подтвердила, что мама ругала ее даже за четверки. При этом Теону Ксения не критикует и за более низкие оценки. Бородина признала, что была не права и задалась вопросом, зачем детей гнобят за плохие отметки.

«Нет, я не к тому, что нужно дать свободу, и чтобы учились на одни двойки. Это надо контролировать. Но я помню себя мегерой с Марусей, сейчас у меня уже нет этих сумасшедших истерик», — призналась подписчикам блогер.

Ксения уверена, что отличные оценки не гарантируют дальнейшего успеха в жизни.

Напомним, старшая дочь Бородиной родилась в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Младшую дочь Теону Ксения родила от бизнесмена Курбана Омарова.

Ранее Ксения Бородина раскрыла, как бы она поступила, если бы ее жених Николай Сердюков не понравился дочерям.