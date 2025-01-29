Ксения Бородина рассказала, рассталась ли бы она с женихом ради своих дочерей

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина раскрыла, как бы она поступила, если бы ее жених Николай Сердюков не понравился дочерям. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Я бы разбиралась в причинах, почему некомфортно. Поведение? Отношение? Что не так? Но Коля просто быстро нашел общий язык с девочками, особенно с Теоной. Коля от нее в восторге, все время ею восхищается. Маруся уже более взрослая, подросток. Коля переживает все время, спрашивает, все ли нравится Марусе», - поделилась знаменитость.

Телеведущая уточнила, что сейчас общение ее избранника с детьми «очень хорошее».

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

7 декабря телеведущая рассказала, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Бородина разместила кадры, где бойфренд делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позднее артистка выложила фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Ксения Бородина раскрыла, как дочери тратят ее деньги.