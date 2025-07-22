«Я помню и смеюсь»: сын Децла рассказал правду о покойном отце

Сын рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, вспомнил об отце в годовщину его смерти. Меркурий Антоний Иоанн назвал родителя невероятным и отметил, что многому у него научился.

«Я помню и смеюсь. В первую очередь отец научил меня позитивно смотреть на мир и решать конфликты. Хотя второму я пока не очень хорошо научился — даже раздражаюсь от того, что пока так не получается. Еще одна важная вещь — дурацкий юмор. Папа очень любил каламбуры и глупые шутки», - разоткровенничался Тони в личном блоге.

Он также добавил, что Децл пытался сделать из него цивилизованного человека, который умеет решать конфликты словами и чувствовать окружающих.

«Но главное — отец научил меня смеяться», — поделился юноша.

Кроме того, Тони вспомнил о подарках, которые привозил с гастролей отец.

«Он до сих пор во многом остается для меня примером… Он был невероятен, и многие этого не ценили», - заключил наследник Децла.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее продюсер Александр Толмацкий рассказал о том, почему не общается с внуком Тони – сыном Децла. Он признался, что даже не будет поздравлять родственника с 20-летием.