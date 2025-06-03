«Повел себя крайне некрасиво»: Толмацкий рассказал, почему не общается с сыном Децла

Продюсер Александр Толмацкий в интервью Леди Mail рассказал о том, почему не общается с внуком Тони – сыном Децла. Он признался, что даже не будет поздравлять родственника с 20-летием.

Прошло уже более шести лет с момента внезапной смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Перед его уходом так и не удалось восстановить отношения с отцом — Александром Толмацким, который также был его продюсером.

Толмацкий признался, что до сих пор винит себя за то, что не помирился с сыном при его жизни.

«Я жалею, что в какой-то момент пошел на поводу у эмоций. Кирилл не очень правильно себя повел, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей. И я подумал, что, если он так настроен, видимо, пока надо прекратить общение с ним. И мы два года не разговаривали», – вспомнил мужчина.

Он отметил, что вот-вот собирался помириться с сыном, но тот неожиданно ушел из жизни.

«Об упущенном времени я, конечно, очень жалею. Надо было все же сделать первый шаг к примирению. Но кто знал, что так получится», – пояснил продюсер.

При этом у Александра не сложились отношения и с внуком — Тони, которому скоро исполнится 20 лет. Продюсер заявил, что не планирует поздравлять его с днем рождения и не хочет возобновлять общение.

«Он повел себя крайне некрасиво. Пошел на интервью к Ксении Собчак, приуроченное ко дню рождения его отца: сидел и говорил про меня гадости. Это было ужасно», — объяснил Толмацкий.

Ранее 19-летний сын Децла рассказал, что два года жил в Индии и убегал от мачете.