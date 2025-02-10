«Я ползал по сцене»: солист Би-2 Лева* назвал себя первооткрывателем квадроберов

Солист группы Би-2 Егор Бортник* (признан в РФ иностранным агентом), выступающий под псевдонимом Лева, назвал себя первооткрывателем квадроберов. Музыкант заявил, что первый из всех начал ползать по сцене в образе животного. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Получается, что я — первооткрыватель квадроберов. Началось все с меня. Помнишь, у меня были периоды, когда я ползал по сцене?» — высказался певец.

Исполнитель признался, что изначально не думал о себе в таком амплуа. По словам уехавшего из РФ мужчины, он услышал про звание первого квадробера из сюжета в СМИ. Там показали, как он скакал по сцене в маске зайца.

«Там еще специалист Паук (Сергей «Паук» Троицкий – прим. ред.) — такой апологет здорового образа жизни. И почему они медведя не показали [в сюжете]?» — порассуждал музыкант.

Напомним, что Лева* выступал в костюме медведя после премьеры трека «Какой русский не пьет виски?».

Ранее Лева* Би-2 заявил, что боится ездить в ряд стран из-за страха быть задержанным. Он пожаловался, что вынужден будет отменить запланированные в Баку гастроли.

*признан в РФ иностранным агентом