«Не хочу под забором закончить свою жизнь»: Лева* Би-2 пожаловался на вынужденную отмену концертов

Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева, признан иноагентом на территории РФ) признался, что боится приезжать с концертами в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан из-за угрозы «задержания по заказу России».

Он пожаловался, что вынужден будет отменить запланированные в Баку гастроли, так как прочитал новость о том, что якобы в этой стране арестовали некоего антироссийского активиста по требованию Москвы.

«Сейчас, видимо, такое время, что нужно выдержать паузу. Меня одолевают такие же страхи, как и всех. Я тоже не хочу под забором закончить свою жизнь. Для меня это в какой-то степени ночной кошмар», - приводит отрывок из интервью Бортника* Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Фронтмен «Би-2» отметил, что творчество его коллектива самоироничное, без какой-либо истерики или претензий.

Ранее коллектив выпустил новую песню под названием «Под забором», в которой повествуется об эмигранте-неудачнике. Музыканты решили сыронизировать на тему отъезда из страны и хейта в свой адрес.

*Признан иностранным агентом на территории России